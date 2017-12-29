Всі розділи
Укр / Рус

Україна другий рік поспіль збільшує видобуток газу

П'ятниця, 29 грудня 2017, 18:45

Видобуток природного газу в Україні в січні-листопаді 2017 року збільшився на 3,9% (на 719,4 млн кубів) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 18,999 млрд кубометрів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, підприємства НАК "Нафтогаз України" за 11 місяців збільшили видобуток газу на 2,8% (на 408,8 млн куб. м) - до 14,948 млрд кубів.

У тому числі "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 4,3% - до 13,929 млрд кубів, тоді як ПАТ "Укрнафта" скоротило на 15% - до 1,12 млрд кубів.

У поточному році також зафіксований видобуток ПАТ "Чорноморнафтогаз" в обсязі 7,4 млн кубів газу.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила видобуток газу на 0,5% (на 91,1 млн кубометрів) в порівнянні з 2015 роком - до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".

газ Міненергетики
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна готова закуповувати російський газ, якщо він буде дешевим — Порошенко 28 грудня 2017, 16:15
Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів 28 грудня 2017, 13:40
Компанії Ахметова, Фірташа і Тігіпка отримали ліцензії на поставку газу в Україну 27 грудня 2017, 11:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті