Україна другий рік поспіль збільшує видобуток газу

Видобуток природного газу в Україні в січні-листопаді 2017 року збільшився на 3,9% (на 719,4 млн кубів) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 18,999 млрд кубометрів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, підприємства НАК "Нафтогаз України" за 11 місяців збільшили видобуток газу на 2,8% (на 408,8 млн куб. м) - до 14,948 млрд кубів.

У тому числі "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 4,3% - до 13,929 млрд кубів, тоді як ПАТ "Укрнафта" скоротило на 15% - до 1,12 млрд кубів.

У поточному році також зафіксований видобуток ПАТ "Чорноморнафтогаз" в обсязі 7,4 млн кубів газу.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила видобуток газу на 0,5% (на 91,1 млн кубометрів) в порівнянні з 2015 роком - до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".