Акції українських компаній стали найприбутковішими у 2017 році - Bloomberg

Індекс українських акцій показав зростання у 2017 році на 80%.

Про це пише Bloomberg.

Міжнародний валютний фонд заявив у травні, що бачить "ознаки відновлення" для економіки України і "перспективну основу для подальшого зростання".

Це було початком "ралі інвесторів" на ринках, що розвиваються, в сподіванні на більш високу прибутковість.

За даними дослідження, також істотно зросли фондові індекси Казахстану (+64%) і Монголії (+63%).

Серед валют, найбільш прибутковими стали інвестиції в криптовалюти, які принесли їх власникам до 6000% прибутку, однак побоювання інвесторів з приводу надійності цих вкладень залишаються досить сильними.

Що стосується нецифрових валют, то найбільш прибутковим виявився мозамбікський метікал, хоча ще 12 років тому він вважався найслабшою валютою у світі.

Друге місце в списку найбільш вигідних для інвестицій валют поділили чеська крона і польський злотий, курси яких піднялися на 18%.

Найбільш збитковим активом за підсумками 2017 року став узбецький сум, офіційний курс якого впав на 60%, тобто більш ніж удвічі.

У категорії інвестицій в сировинні активи найбільш вигідними були вкладення в паладій.

Вартість цього металу за рік зросла на 54%, з 680 доларів до більш ніж 1060 доларів.

На 29% зросли за рік ціни на мідь і алюміній, що експерти Bloomberg пов'язують з поліпшенням економічних прогнозів по всьому світу і очікуваннями щодо зростання споживання кольорових металів.

У той же час інвестиції в природний газ і продовольчі активи (цукор, кава, соєві боби) принесли збитки.

Нагадаємо, у вересні цього року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.

Україна розмістила свій перший випуск євробондів на суму 3 мільярди доларів.

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