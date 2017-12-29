Оцінка Uber впала майже на третину
П'ятниця, 29 грудня 2017, 13:35
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Uber підтвердив продаж частки в бізнесі японському холдингу SoftBank за 48 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що раніше компанія оцінювалася в 68 мільярдів, що майже на третину більше суми угоди.
Операцію планується завершити на початку 2018 року. Угода призведе до змін в управлінні і корпоративній культурі Uber.
Нагадаємо, київський офіс Uber стане головним у Центральній та Східній Європі.