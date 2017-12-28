В Ощадбанку кажуть про "абсурдність" звинувачень щодо "грошей Януковича"

У Ощадбанку стверджують, що всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства і звинувачення в "незаконному списанні" не мають жодних підстав.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, спецконфіскація полягала у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна.

Документи щодо перерахування коштів на рахунки Держказначейства знаходяться в розпорядженні всіх зацікавлених державних органів та оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури.

В Ощадбанку вважають безпідставними звинувачення на адресу посадових осіб банку і готові співпрацювати зі слідством.

Крім того, представники Ощадбанку звертають увагу керівництва держави, Кабінету міністрів, а також керівництва ГПУ та САП на абсурдність ситуації, коли держбанком у дохід держбюджету перераховано кошти на виконання вироку суду, і в той же час банк стає об’єктом переслідування з боку держави.

"Такі безпідставні звинувачення, тривалі слідчі дії та спекуляції на цю тему в інформаційному полі завдають значної шкоди діловій репутації як власне державного банку, так власне системі держуправління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро проводить розслідування відносно співробітників державного Ощадбанку за підозрою в розтраті майна на 21 мільйон доларів.

Нагадаємо, 20 грудня УП стало відомо, що представники НАБУ проводять слідчі дії у державній службі фінансового моніторингу за зверненням захисту Януковича.

Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року прес-служба Ради нацбезпеки і оборони повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскацію 1,5 млрд доларів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

Економічна правда