"Нафтогаз" заявляє про важку ситуацію з реалізацією нафти "Укрнафти"

НАК "Нафтогаз України", що володіє 50% + 1 голос ПАТ "Укрнафта", констатує напругу в сфері реалізації видобутої нею сировини.

Про це йдеться в листі глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва на адресу Кабінета міністрів України.

"Через недосконалий механізм визначення стартових цін, обмеженість попиту на нафту внутрішнього видобутку, і відсутність покупців на біржових аукціонах, станом на 18 грудня не відбулося 11 біржових аукціонів. "Укрнафта" неодноразово зверталася до "Нафтогазу" за придбанням нереалізованих обсягів нафти, але це можливо тільки після внесення відповідних змін до фінплану НАК", - йдеться в листі.

Там же вказується, що "для врегулювання ситуації з реалізацією нафти" "Нафтогаз" пропонував змінити механізм ціноутворення на аукціонах, але ця ініціатива не отримала підтримки.

"На сьогодні ситуація з реалізацією нафти залишається напруженою. На аукціоні з продажу нафти від 14 грудня, який був визнаний таким, що не відбувся, не реалізовано 334 тис тонн нафти на суму 5 млрд грн і 2 тис тонн газового конденсату на суму 30 млн грн", - йдеться в листі.

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Як повідомляла ЕП, "Укрнафта" припинила продажу нафти кілька місяців тому після того як її основний контрагент - ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) заявив про втрату економічної доцільності цих угод.

Приводом для цього стало зростання розрахункової стартової вартості сировини, викликаної зростанням обсягу імпортованої нафти.

Цей взаємозв'язок передбачений постановою Кабміну №570, яким регламентовані правила проведення аукціонів з продажу вітчизняної нафти.

"При значних обсягах митного оформлення імпортної нафти стартова ціна української на аукціоні визначається на підставі довідки ДФС про митну вартість імпортованої нафти", - йдеться в постанові.

Обсяги ввезення імпорту стали рости через "Укртатнафту", яка стала щомісяця оформляти в 2-2,5 рази більше звичайного - до 120 тис тонн Azeri Light, що і створило підставу для податкової почати розрахунок стартової вартості української нафти з прив'язкою до імпортної.

В абсолютних цифрах це виразилося в підвищенні розрахункової вартості вітчизняної сировини з традиційних 11,5-12 тис грн/тонна до 14,5.

Дмитро Рясний, ЕП