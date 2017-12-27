8 держпідприємств продадуть за 40 мільйонів - Фонд держмайна
Фонд державного майна оголосив продаж на фондових біржах пакетів акцій низки підприємств на майже 40 мільйонів гривень.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава ФДМ Віталій Трубаров.
"Переконаний, що запропоновані підприємства зацікавлять інвесторів і ми отримаємо нових ефективних власників, які будуть розвивати ці підприємства", - написав він.
а словами Трубарова, старт торгів намічений на 17 січня 2018 року.
До уваги потенційних інвесторів пропонуються акції 8 держпідприємств хімічної, гірничої та аграрної галузей промисловості.
На аукціон виставлять від 6% до 90% держпакетів акцій.
Як повідомлялося, Фонд державного майна планує наступного року виконати план надходження від приватизації у розмірі 22,5 мільярдів гривень.
Нагадаємо, приватизація за 2016 рік принесла 189 мільйонів замість очікуваних 17 мільярдів гривень.
Економічна правда