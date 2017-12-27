Мінфін створить спецпідрозділ з управління та нагляду за державними активами
Середа, 27 грудня 2017, 13:30
Міністерство фінансів планує створити спеціальний підрозділ з управління та нагляду за державними активами.
Про це йдеться у проекті стратегії розвитку державних банків до 2022 року включно, якій є у розпорядженні ЕП.
Як зазначається в документі, субординація планується наступна: "Кабмін спецпідрозділ з управління державними банківськими активами → банки".
Відомо, що спецпідрозділ представлятиме права та інтереси держави як акціонера.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом проблемними активами державних банків може займатися компанія, створена спеціально для цих цілей.
Детальніше читайте у статті: Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022 року. Проект стратегії
Економічна правда
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