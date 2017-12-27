Мінфін створить спецпідрозділ з управління та нагляду за державними активами

Міністерство фінансів планує створити спеціальний підрозділ з управління та нагляду за державними активами.

Про це йдеться у проекті стратегії розвитку державних банків до 2022 року включно, якій є у розпорядженні ЕП.

Як зазначається в документі, субординація планується наступна: "Кабмін спецпідрозділ з управління державними банківськими активами → банки".

Відомо, що спецпідрозділ представлятиме права та інтереси держави як акціонера.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом проблемними активами державних банків може займатися компанія, створена спеціально для цих цілей.

Детальніше читайте у статті: Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022 року. Проект стратегії

Економічна правда