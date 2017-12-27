Ще два українські банки самоліквідувались
Середа, 27 грудня 2017, 13:13
Національний банк відкликав банківські ліцензії банків "Апекс" та "Промислово-фінансового банку" за процедурою добровільного припинення банківської діяльності.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Ми вважаємо рішення деяких банків припинити банківську діяльність виваженим та "дорослим" кроком, який свідчить про адекватну оцінку акціонерами цих банків ситуації на ринку та власних можливостей щодо вибору та реалізації бізнес-моделі конкретного банку", – підкреслила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.
Банки узгодили з НБУ план припинення банківської діяльності та повне виконання відповідних зобов'язань.
Раніше Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Родовід Банк".
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