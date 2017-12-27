Ще два українські банки самоліквідувались

Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова З дніпропетровських олігархів можуть стягнути 2,5 мільярда доларів. Що означає рішення Лондонського суду про арешт їх активів і чи є шанси у Коломойського і Боголюбова домовитися з державою. (Рос.)

Джеймс Ґвартні: Українці успішні всюди, крім самої України Американський професор розповів, чому Україні бракує економічної свободи, як значна присутність держави в економіці впливає на темпи зростання ВВП, і чому українці бідні.