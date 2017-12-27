Розробників Bitcoin Diamond звинувачують у шахрайстві

Виробник криптовалютних гаманців попередив про шахрайські схеми, пов'язані з Bitcoin Diamond.

Про це повідомляє Insider.Pro.

Як відзначає виробник апаратних гаманців Ledger, зловмисники користуються довірливістю власників біткоїнів, заманюючи їх на безліч сайтів, за допомогою яких нібито можна отримати нову криптовалюту.

Підозри Ledger стосуються розробників Bitcoin Diamond і їх цілей.

У соцмережах відзначають, що у Bitcoin Diamond немає блокчейна і коду і він створений для того, щоб красти біткоіни.

Нагадаємо, хардфорк Bitcoin Diamond, ініціаторами якого стали три анонімні розробника, відбувся в кінці листопада.