Нафта корекційно дешевшає після оновлення історичних рекордів

Ціни на нафту знижуються в рамках корекції після зростання на новинах про вибух нафтопроводу в Лівії.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Згідно з даними бірж, станом на 8.21 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,45%, до 66,16 долара за барель, ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,35% - до 59,76 долара за барель.

У вівторок вдень стався вибух на нафтопроводі в Лівії, розташованому між портом Ес-Сидр і родовищем "Мардан".

На новинах про вибух ціни на обидві нафтові марки у вівторок ввечері оновили історичні рекорди. Вперше з 2015 року Brent перевищило позначку в 66 доларів, а WTI - 60.