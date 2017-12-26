Уряд РФ ухвалив законопроект про проведення аукціонів по ділянках надр на шельфі Криму

Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів в районі півострова Крим на аукціони.

Про це повідомив глава Мінприроди РФ Сергій Донський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ці ділянки будуть належати до ділянок надр федерального значення.

Розробляти їх будуть тільки компанії з російською участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензій за підсумками тендерів буде приймати уряд.

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