Уряд РФ ухвалив законопроект про проведення аукціонів по ділянках надр на шельфі Криму
Вівторок, 26 грудня 2017, 18:30
Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів в районі півострова Крим на аукціони.
Про це повідомив глава Мінприроди РФ Сергій Донський, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, ці ділянки будуть належати до ділянок надр федерального значення.
Розробляти їх будуть тільки компанії з російською участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензій за підсумками тендерів буде приймати уряд.
Нагадаємо, кримчан почнуть штрафувати за українські номери.
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