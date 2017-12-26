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Суд зобов'язав Геослужбу повернутися до передачі газових площ оточенню Авакова

Вівторок, 26 грудня 2017, 15:25

У першій декаді грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним рішення Державної служби геології і надр про відмову ТОВ "Ангро Інвест" у видачі спецдозволів на розробку десятка газоносних площ.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, цією ж постановою суд зобов'язав Держгеослужбу розглянути заяви компанії про позаконкурсну видачу їй дозволів на експлуатацію терміном 20 років групи ділянок.

За даними ЕП, в список, підлеглий постанові суду, входять заявки щодо Білоцерківської, Демидівської, Красногорівської, Судіївської, Федорівської, Федунковської, Черкасівської і Південно-Миргородської площ (всі - Полтавська обл.).

Раніше джерела ЕП заявляли про передачу в експлуатацію ТОВ "Ангро Інвест" 11-ти газоносних ділянок. У цей список крім перерахованих 8-ми площ, входили також Андріївська, Дубрівська і Жарківська площі.

У президентську каденцію Віктора Януковича права на розробку всіх 11 ділянок були видані ТОВ "Голден деррик", яке в даний час називається "Іст Юроуп петролеум". Формальним мажоритарним бенефіціаром "Іст Юроуп петролеум" є бізнесмен Павло Фукс, який, як вважається, фронтує інтереси найближчого оточення Петра Порошенка.

Компанія "Ангро інвест" заснована Романом Дружбіним. Він відомий як бізнес-партнер (по ТОВ "Центральна нафтогазотранспортна компанія") Олександра Павлюченка - помічника народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвицького. Останнього називають довіреною особою глави МВС Арсена Авакова.

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Дмитро Рясний, ЕП

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