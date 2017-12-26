Українці в середньому витратять на Новий рік по 1650 гривень

Загальний розмір новорічних витрат українців в нинішньому році становитиме в середньому приблизно 1659 гривень.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

На підготовку і оформлення святкового столу умовний українець сьогодні має намір витратити в середньому 806 гривень, на подарунки близьким і знайомим — 769 гривень, а на інші новорічні витрати (відвідування ялинок, театрів, ресторанів, туристичні поїздки тощо) — 721 гривень.

Як зазначають соціологи, цю суму слід розуміти як досить умовну, яка відображає якусь центральну тенденцію в запланованих українцями святкових витратах.

Реально ж розміри цих витрат істотно розрізнятися у різних сім'ях. Приміром, половина українських сімей, які планують здійснити новорічні витрати, витратить на це в сукупності менше 1250 гривень, а друга половина — більше цієї суми. Причому у 10% найменш забезпечених сумарні новорічні витрати заплановані на рівні, що не перевищує 375 гривень, а у 10% найбільш забезпечених з них ці витрати складуть понад 3500 гривень.

Дослідження проводилося компанією R&B з 4 по 14 грудня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.