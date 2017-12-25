Ірак оголосив конкурс на будівництво нового нафтопроводу
Понеділок, 25 грудня 2017, 13:31
Міністерство нафти Іраку розповсюдило офіційне запрошення іноземним компаніям взяти участь в будівництві нової гілки нафтопроводу Кіркук-Джейхан.
Про це йдеться в заяві міністерства, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно із заявою міністерства, крайній термін подачі заявок - 24 грудня 2018 року.
Проект передбачає будівництво як нових ділянок трубопроводу, так і ремонт деяких пошкоджених його частин.
Нафтопровід зв'язує іракські Кіркукські нафтові родовища з турецьким Джейханом.
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