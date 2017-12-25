Експерти назвали найгірші паролі 2017 року
Понеділок, 25 грудня 2017, 16:14
Провідний постачальник послуг комп’ютерної безпеки, компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2017 року.
Про це йдеться в звіті компанії, передає hromadske.
Список, як вже чотири роки поспіль, очолює варіант пароля "123456".
Загалом перша десятка найгірших варіацій виглядає так:
1.123456
2.password
3.12345678
4.qwerty
5.12345
6.123456789
7.letmein
8.1234567
9.football
10.iloveyou
"Використання будь-якого з цих паролів може призвести до серйозного ризику крадіжки особистих даних", — стверджують у компанії.
За її оцінками, майже 10% людей у світі використовували принаймні один з представлених поганих паролів, і майже 3% мали найгірший з них — "123456".
Фахівці вивчали паролі людей, переважно, з Північної Америки та Західної Європи.
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