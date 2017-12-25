За три роки в Китаї заблокували понад 13 тисяч сайтів

З 2015 року в Китаї були позбавлені ліцензій або закриті більше 13 тисяч сайтів.

Такі дані містяться в доповіді, представленій в неділю, повідомляє "Укрінформ".

"З 2015 року Державна канцелярія інтернет-інформації та інші відомства провели бесіди з власниками більше 2200 сайтів, на яких було виявлено порушення, понад 13 тис. сайтів було позбавлено ліцензій або закриті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перевірка проводилася згідно із законом про кібербезпеку, що набув чинності 1 червня цього року.

Свої дії влада пояснює необхідністю боротьби з поширенням насильства і порнографії. Крім того, анулювано аккаунти майже десяти мільйонів користувачів - здебільшого в соцмережах.

За даними соцопитування, більше 90 відсотків респондентів схвалюють дії влади з контролю над кіберпростором.

Як відомо, в КНР влада закриває доступ до таких соціальних мереж, як Twitter, Facebook, Instagram, і відеохостингу YouTube.

У Китаї дозволяється користуватися лише схваленими владою сервісами VPN, які відстежуються спецслужбами.