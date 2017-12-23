Власник "ArcelorMittal Кривий Ріг" не може завершити угоду по найбільшому заводу в Європі

Найбільший світовий виробник сталі ArcelorMittal повідомив керуючим італійського металургійного заводу Ilva про наміри внести зміни в контракт на покупку компанії.

Про це повідомляє Reuters.

ArcelorMittal уклав угоду про покупку Ilva вартістю 1,8 мільярда євро (2,1 мільярда доларів) в червні, але покупка з тих пір застопорилася через юридичні проблеми і антимонопольне розслідування ЄС.

ArcelorMittal попросив внести "зміни і доповнення" в контракт, що дозволяють призупинити або розірвати угоду.

"Ми з нашими консультантами оцінюємо, чи сумісні ці запити з діючими правилами", - йдеться в листі.

В ArcelorMittal відмовилися від коментарів.

Антимонопольні органи ЄС в листопаді почали власне розслідування потенційного поглинання компанії Ilva, побоюючись, що це призведе до зростання цін на сталь.

Європейські ціни на сталь виросли на 85 відсотків з 1 січня 2016 року.

Крім того, місцева влада подала апеляцію на схвалення італійським урядом екологічного плану ArcelorMittal для Ilva.

Вони сказали, що заходів, які плануються, недостатньо для захисту навколишнього середовища.

Ilva, що базується в місті Таранто на півдні Італії, є найбільшим в Європі сталеливарним заводом. Протягом багатьох років його переслідували звинувачення в корупції і екологічних злочинах.

У 2012 році італійська влада постановила, що викиди від заводу викликали смертельні наслідки, пухлини і респіраторні захворювання.

Приблизно половина виробничих потужностей заводу обсягом 11 мільйонів тонн була в кінцевому підсумку законсервована.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і рядом малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.