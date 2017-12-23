НБУ оцінюватиме всі українські банки щорічно

Національний банк України запроваджує щорічну оцінку стійкості банків.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Оцінка здійснюватиметься кожного року за станом на 1 січня, починаючи з 1 січня 2018 року.

Оцінка складатиметься з трьох етапів.

Перший - перевірка аудиторськими фірмами якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

Другий - екстраполяція результатів першого етапу та оцінка достатності капіталу банку станом на дату оцінки.

Третій - оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями на трьохрічному горизонті прогнозування.

Перший та другий етапи оцінки проходитимуть усі платоспроможні банки.

Перелік банків для ІІІ етапу визначатиме НБУ. Перелік буде складатися з урахуванням впливу кожного банку на стабільність банківської системи, зазначають у НБУ.

Перший етап оцінки здійснюватимуть незалежні аудиторські фірми в межах проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку.

Другий та третій етапи оцінки стійкості, під час яких здійснюватиметься екстраполяція результатів першого етапу та стрес-тестування, проводитиме Національний банк.

Стрес-тестування проводитиметься за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями з застосуванням розроблених регулятором моделей. Національний банк щорічно актуалізуватиме макроекономічні сценарії, моделі стрес-тестування та порядок їхнього використання.

У разі, якщо у банку за підсумками другого або третього етапу оцінки стійкості значення показників достатності капіталу будуть нижчими, ніж встановлено вимогами НБУ, у нього виникатиме потреба в докапіталізації.

Банки, щодо яких буде виявлено потребу в капіталі, повинні будуть розробити програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.

Запровадження такого інструменту, як щорічна оцінка стійкості, дозволить виявити не лише поточні, але й майбутні ризики банків.

Це дасть змогу банкам сформувати капітал, достатній для нівелювання майбутніх ризиків, що сприятиме підвищенню стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банків, вважають у НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк скасував обов'язкові планові перевірки банків, інших фінансових установ та операторів поштового зв'язку на дотримання валютного законодавства.

Економічна правда