НБУ пом'якшив вимоги до докапіталізації банків

Національний банк прийняв рішення змінити графік досягнення мінімального розміру статутного і регулятивного капіталів для банків.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ, передає прес-служба регулятора.

"Рішення Національного банку базується на детальному аналізі ризиків діяльності банківського сектора: зараз ситуація у фінансовій системі стабілізувалася, а динаміка показників банків України є позитивною", - наголошується в повідомленні.

При цьому в НБУ відзначають, що адекватність капіталу невеликих банків істотно (більш ніж в два рази) перевищує нормативне значення.

"За результатами діагностики якості активних операцій тільки чотири банки з групи невеликих потребували докапіталізації через незадовільну якість кредитного портфеля", - заявили в прес-службі.

"Отже, об'єктивні чинники дозволили без створення додаткових ризиків для фінансової стабільності пом'якшити графік приведення банками мінімального розміру статутного і регулятивного капіталу до встановлених вимог", - сказано в повідомленні Нацбанку.

У НБУ зазначають, що при визначенні термінів нового графіка було проведено обговорення з банківським співтовариством, Незалежною асоціацією банків України, профільним комітетом Верховної Ради і Міжнародним валютним фондом.

"У той же час, ключовим завданням для акціонерів і ТОП-менеджменту невеликих банків повинна стати розробка та перегляд бізнес-моделей", - відзначають в НБУ.

За даними НБУ, станом на 11 грудня 42 банки мають статутний капітал менше 300 млн грн.

Нагадаємо, 22 грудня засідання Нацкомісії з цінних паперів прийняло рішення зареєструвати випуск і проспект емісії акцій ПАТ КБ "Приватбанк" на суму 16 мільярдів гривень.

Економічна правда