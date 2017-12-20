В Україні запустили новий вид банківських рахунків

В Україні вперше запроваджено новий вид рахунків – рахунки умовного зберігання (ескроу) та визначено ескроу–агента.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"У зв'язку зі змінами у законодавстві України, пов'язаними із запровадженням нового виду рахунків - рахунку умовного зберігання (ескроу), Національний банк розробив порядок відкриття банками таких рахунків", - йдеться в повідомленні.

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 18.12.2017 № 133 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Зокрема цим документом врегулювано такі питання: визначено порядок відкриття та закриття рахунків умовного зберігання, встановлено перелік документів, який клієнт подає до банку під час відкриття ескроу, визначено виключний перелік операцій, які можна здійснювати за рахунком умовного зберігання, надано право нерезидентам – інвесторам відкривати ескроу для перерахування коштів бенефіціарам.

А також визначено порядок відкриття поточного рахунку типу "Н" представництву донорської організації, звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача.

Дана постанова набирає чинності з 21 грудня 2017 року.

Ескроу-рахунок - спеціальний умовний рахунок, на якому враховуються майно, документи або грошові кошти до настання певних обставин чи виконання певних зобов'язань.