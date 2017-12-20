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Wizz Air почав літати в Арктику

Середа, 20 грудня 2017, 16:22
Тромсе, Норвегія
Тромсе, Норвегія

Маршрутна мережа авіакомпанії Wizz Air поповнилася першим аеропортом, який знаходиться за Північним полярним колом.

З 16 грудня перевізник почав літати з польського Гданська в норвезький Тромсе, передає ЦТС.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по вівторках і суботах. З 29 березня 2018 року додасться ще одна частота - по четвергах.

Мінімальна вартість квитка становить 59 злотих (460 грн).

"Ми впевнені, що наші польські клієнти насолодяться відвідуванням цього сучасного міста в Арктиці, де природа і культура йдуть пліч-о-пліч. Ми також вважаємо, що завдяки новому напрямку більше норвежців зможуть відвідати Померанію (історична область на балтійському узбережжі Польщі - ред), що сприятиме розвитку туризму в цьому регіоні", - заявив менеджер з комунікацій Wizz Air Габор Вашархелі.

Wizz Air почав літати в Гданськ у 2004 році. З тих пір авіакомпанія перевезла понад 14 млн пасажирів.

Відзначимо, що з України до Гданська можна долетіти з Києва. Також в цей польське місто почнуть виконуватися рейси зі Львова - з 26 березня наступного року.

Нагадаємо, Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року.

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Wizz Air Норвегія Польща
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