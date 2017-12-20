Російська "Татнєфть" працювала в Криму, незважаючи на загрозу санкцій - Reuters

Як мінімум до вересня 2017 року підконтрольна підрозділам російської "Татнєфті" фірма КОНЦ управляла автозаправною станцією в тимчасово окупованому Севастополі, незважаючи на загрозу санкцій.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані державного податкового реєстру і Державної статистичної служби РФ.

Згідно з документацією, з якою кореспондент Reuters ознайомився на заправці, паливо туди поставляла "Татнєфть-АЗС-Південь" - 100-відсоткова "дочка" "Татнєфті".

Однак в кінці листопада фірма вже не була оператором АЗС.

Чи продовжує поставляти "Татнєфть-АЗС-Південь" пальне на севастопольську заправку, агентство не змогло встановити.

В "Татнєфті" заявили Reuters у вересні, що у них немає заправок в Криму і вони не постачають пальне на півострів.

Агентство не змогло додзвонитися за вказаним в контактах КОНЦ номером. За адресою реєстрації офісу фірми також не виявилося.

Однак, як з'ясувалося, в цій будівлі до минулого року знаходився офіс "Татнєфті".

Діяльність Татнєфті на окупованому півострові може стати приводом для внесення її мінфіном США в список компаній, з якими американським фірмам заборонено співпрацювати, відзначає Reuters.

Нагадаємо, Татнєфть подала в суди Москви і Лондона позов проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.

Як відомо, 5 липня інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела розповсюдило інформацію, що Росія направила до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, незважаючи на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Турбіни призначалися для проекту на Таманському півострові у Росії, але РФ запланувала використати їх для будівництва нових кримських ТЕС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.

У компанії Siemens факт поставки заперечують. Пізніше стало відомо, що Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.