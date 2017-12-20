Гривня на міжбанку повернулась до зміцнення

20 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,87-27,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,83-27,85 гривні;

Євро - 32,95-32,97 гривні;

Російський рубль - 0,4744-0,4753 гривні.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара знизився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 20 грудня на рівні 27,88 гривні.

Економічна правда