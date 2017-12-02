Держстат назвав реальні зарплати українців

У жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%.

Про це свідчать дані Держстатистики.

Водночас у січні-жовтні в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року реальна заробітна плата в цілому по Україні зросла на 18,9%.

Зазначається, що у жовтні цього року найвищий розмір середньої заробітної плати в Україні був зафіксований у Києві — 10,792 тисячі грн, у Київській обл — 6,999 тисячі грн та у Дніпропетровській обл — 6,76 тисячі грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, в Україні середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків.

Як повідомлялося, державна служба статистики планує провести апробацію розрахунку медіанної заробітної плати в Україні.

Економічна правда