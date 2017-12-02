В Україні суттєво зросли інвестиції у промисловість

За 9 місяців 2017 року капітальні інвестиції у промисловість збільшилися на 26,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становили 87,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє Держстатистики.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2015 року інвестиції у промисловість країни зросли на 57,2%.

Крім того, в Україні за рік зросли капітальні інвестиції у сільське господарство - на 37,8%, у авіаційний транспорт - на 70,1%, у будівництво - на 21,8%.

Варто також зазначити, що в Україні протягом звітного періоду обсяг капітальних інвестицій у професійну, наукову та технічну діяльність зріс на 46,4% - до 4,1 млдрд грн.

Нагадаємо, що промвиробництво в Україні зросло за 2016 рік на 2,4% після чотирьох років падіння.

Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.