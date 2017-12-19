Україна збільшила експорт шоколаду до ЄС на третину

Українські підприємства за десять місяців поточного року поставили на ринки Європейського Союзу понад 10 тис. тонн шоколаду, що на 35% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає "УНІАН".

За її словами, виручка від експорту шоколаду за звітний період становила понад 23 млн дол.

"Шоколад ми експортуємо вже до Європейського Союзу, і, за нашою статистикою, за 10 місяців цього року експорт шоколаду до країн ЄС збільшився на 35%. Ми поставили туди понад 10 тис. тонн на суму більше, ніж 23 млн дол. Вважаю, що це непогано, враховуючи, що на європейському ринку шоколад є досить розкрученим продуктом, і ринок зайнятий великими гравцями", - сказала Трофімцева.

За словами першого заступника міністра, український шоколад за кордоном має великий попит.

Як додав президент галузевої асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, з початку поточного року Україна значно наростила обсяг постачання шоколаду на ринки Естонії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Іспанії та Великої Британії.