Аеропорт "Бориспіль" перереєструвався з однойменного міста в село

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", найбільший аеропорт країни, змінило адресу своєї реєстрації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані держреєстру.

Згідно з даними держреєстру, якщо раніше місцезнаходженням аеропорту значилось місто Бориспіль (Київська обл.), то тепер аеропорт прописаний в прилеглому від нього селі Гора.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про стурбованість жителів Борисполя спробою перереєстрації аеропорту. За їх даними, в результаті такої перереєстрації Бориспіль втратить більше 100 млн гривень податкових надходжень від діяльності аеропорту.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — найбільший пасажирський аеропорт України, який забезпечує понад 57 % авіаційних пасажирських перевезень України і щороку обслуговує понад 8 млн пасажирів.