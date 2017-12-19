Аеропорт "Бориспіль" перереєструвався з однойменного міста в село
Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", найбільший аеропорт країни, змінило адресу своєї реєстрації.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані держреєстру.
Згідно з даними держреєстру, якщо раніше місцезнаходженням аеропорту значилось місто Бориспіль (Київська обл.), то тепер аеропорт прописаний в прилеглому від нього селі Гора.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про стурбованість жителів Борисполя спробою перереєстрації аеропорту. За їх даними, в результаті такої перереєстрації Бориспіль втратить більше 100 млн гривень податкових надходжень від діяльності аеропорту.
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — найбільший пасажирський аеропорт України, який забезпечує понад 57 % авіаційних пасажирських перевезень України і щороку обслуговує понад 8 млн пасажирів.