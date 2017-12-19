Мінінфраструктури пропонує продовжити метро до аеропорту Бориспіль

Міністерство інфраструктури України виступає за продовження столичного метро до аеропорту Бориспіль, що забезпечить зручний та швидкий зв'язок міста з повітряними воротами країни.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, передає ЦТС.

"Є другий варіант, який пропонує Київ і підтримує міністр інфраструктури, - пустити в Бориспіль гілку метро. Його основна перевага в тому, що за допомогою метрополітену з будь-якої точки Києва можна буде без проблем і дешево потрапити в аеропорт", - зазначив заступник міністра.

Однак у цього варіанту є ряд мінусів. Він буде коштувати дорожче, ніж запуск електрички, який планувався спочатку, - близько 300 млн доларів, а не 120 млн доларів. Також під час будівництва, яке триватиме не менше двох років буде частково обмежено рух по Бориспільській трасі.

Альтернативою метро є запуск швидкісної електрички. Спочатку проект "Повітряний експрес" був оцінений в 372 млн доларів. Зараз в МІУ пропонують запустити по маршруту дизельні потяги, що дозволить здешевити вартість до 120 млн доларів.

"Ми пропонуємо запустити дизельні поїзди. В такому випадку проект обійдеться в 120 млн доларів", - заявив Віктор Довгань.

За словами чиновника, обидва проекти знаходяться на розгляді уряду, який має вибрати один з озвучених варіантів.

Раніше повідомлялося, що міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що метро на Троєщину буде починатися в аеропорту Жуляни.