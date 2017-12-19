Приватбанк скоро отримає нового главу і стратегію розвитку – Данилюк

Невдовзі буде обрано нового голову правління Приватбанку, а також буде презентована нова стратегія розвитку, що надасть поштовх для його розвитку.

Про це під час прес-конференції Міністерства фінансів України про результати роботи відомства за 2017 рік та плани на майбутнє сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, передає Укрінформ.

"Найближчим часом буде обрано нового голову правління Приватбанку та презентована нова стратегія розвитку", - сказав Данилюк.

Він зазначив, що це надасть поштовх до розвитку Приватбанку та виведе його на новий рівень.

Як відомо, головою правління Приватбанку до його націоналізації був Олександр Дубілет. Пізніше головою правління банку було призначено Олександра Шлапака. Наприкінці червня він подав у відставку.

Нагадаємо, проти націоналізації Приватбанку подано понад 400 позовів.

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