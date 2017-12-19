Фірма "смотрящего" Мін’юсту провела рекордну реструктуризацію боргу "Альфа-банку" - ЗМІ

Юридична фірма "Evris", керуючим партнером у якій є Андрій Довбенко, відомий по скандалу у Мін'юсті, забезпечувала супровід реструктуризації "Альфа-банком" заборгованості фірми "Торонто-Київ" у розмірі 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляють "Наші Гроші".

У повідомленнях щодо цієї реструктуризації йдеться про її рекордний обсяг та надзвичайно стислий термін – один місяць на владнання всіх формальностей з банком, що контролюється групою російського мільярдера Михайла Фрідмана, та фірмою-боржником "Торонто-Київ", що належить двом екс-нардепам Сергію Рисю і Сергію Кривошиї.

За даними системи "Youcontrol", адвокатське об’єднання "Евріс" було засновано незадовго до здійснення цієї реструктуризації – у липні 2017. Засновниками виступили Ігор Кравцов, Андрій Реун, Сергій Паперник і Сергій Бенедисюк.

На сайті "Евріса" єдиним керуючим партнером фірми вказаний Андрій Довбенко.

За даними телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", він має вплив на вирішення кадрових та інших питань в Мін’юсті та добре знайомий із нардепом від БПП Олександром Грановським. З ним Довбенко співпрацював по справі ТРЦ Skymall. До Майдану Довбенко працював у групі СЄПЕК Сергія Курченка.