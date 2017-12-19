Данилюк назвав націоналізацію Приватбанку одним з основних досягнень року

Серед іншого міністр фінансів назвав прозоре відшкодування ПДВ, розміщення єврооблігацій і завчасне прийняття бюджету на наступний рік.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк розповів на прес-конференції, передає FinClub.

"Ми робимо все, щоб забезпечувати розвиток країни. Ми робимо певні кроки вперед", - сказав він.

Перше досягнення - це введення прозорої системи відшкодування ПДВ.

"Прозоре відшкодування ПДВ зараз є реальним", - вважає міністр. Олександр Данилюк підрахував, що з моменту запуску системи вже відшкодовано 83 млрд гривень ПДВ.

Друге досягнення - випуск єврооблігацій на рекордну суму і на рекордно довгий для України термін. "Це є підтвердженням, що Україна за останні три роки зробила багато важливих реформ, ми відновили і стабільність нашої фінансової системи, а також довіру інвесторів", - додав міністр.

Заслугою міністерства Олександр Данилюк вважає і успішну націоналізацію Приватбанку в грудні 216 року. "Я пам'ятаю ці події (націоналізація Приватбанку і прийняття бюджету на 2017 рік. - ред.). Ми успішно впоралися. Якщо зараз подивитися, то завдяки злагодженій роботі міністерства нам вдалося уникнути всіх ризиків, які були на той момент. Банк розвивається, запускає нові продукти і є зразком нового корпоративного управління", - вважає Олександр Данилюк.

Успішним Мінфін вважає і прийняття бюджету на 2018 рік. "Він перший раз побудований на трирічній декларації. Бюджет не треба приймати під ялинку. Бюджет був прийнятий 7 грудня і це для України добре", - сказав Олександр Данилюк.

При цьому глава Мінфіну зазначив, що відомству не вдалося реалізувати все заплановане. "Зокрема поки не вдалося створити Службу фінансових розслідувань. Також ми в цьому році почали реформу Державної фіскальної служби. Але поки що ДФС працює по-старому і це треба міняти", - вважає міністр.

Нагадаємо, проти націоналізації Приватбанку подано понад 400 позовів.

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