Міненерговугілля та Світовий банк обговорили реформування газового сектору України

Міненерговугілля та Світовий банк обговорили питання підтримки реформування газового сектору, забезпечення прозорості у видобувній галузі, податково-бюджетного моделювання та реформування НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко зустрілася з представниками Світового Банку.

Під час зустрічі обговорили питання підтримки реформування газового сектору, забезпечення прозорості у видобувній галузі, податково-бюджетного моделювання та реформування НАК "Нафтогаз України".

Бойко зазначила, що для зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв затверджено Концепцію розвитку газовидобувної галузі на період до 2020 року, яка визначає пріоритетні завдання та шляхи збільшення обсягів видобутку природного газу.

Крім того, 7 грудня був прийнятий Верховною Радою України законопроект 6776-д, яким передбачено з 1 січня 2018 впровадження стимулюючої ренти на газ, видобутий з нових свердловин на суходолі, у розмірі 12% і 6% в залежності від глибини залягання покладу (до/понад 5000м), а також впроваджується стабілізаційна умова для таких проектів – мораторій на підвищення ставок ренти на 5 років(до 2023 року).

Міненерговугілля переконане, що такий підхід надасть можливість підприємствам галузі значно спростити роботу та збільшити обсяги видобутку вуглеводнів, а також сприятиме залученню іноземних інвесторів із провідними технологіями.

Сторони також обговорили питання щодо зв’язку між видобуванням та збутом, а також процесу розділення НАК "Нафтогаз України".