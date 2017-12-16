В "Укравтодорі" похвалилися, що заощадили на тендерах 2,5 мільярда

Державне агентство автомобільних доріг України в 2017 році провело тендери на різні види закупівель на загальну суму 54 мільярди гривень і заощадило 2,5 мільярда.

Про це повідомив керівник Держагентства Славомир Новак, виступаючи на підсумковій річній прес-конференції міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, передає "Інтерфакс-Україна".

Новак повідомив, що в цілому в 2017 році "Укравтодор" провів 2816 процедур закупівель, а на сьогоднішній день активні 122 процедури на загальну суму 13 мільярдів гривень.

Крім того він підкреслив, що загальна економія на зазначених тендерах, завдяки їх проведенню на електронному майданчику ProZorro, становила 2,5 мільярда гривень.

Як повідомлялося, в березні 2017 року Новак заявляв, що "Укравтодор" буде проводити моніторинг цін на дорожні ремонтні роботи перед проведенням відповідних тендерів.

"Я був здивований, що в Україні немає моніторингу цін і немає середньої ціни, по якій повинні проводитися роботи. Тому в подальшому всі тендери будуть проводитися на підставі середньої ціни", - говорив він тоді.

Раніше Новак говорив про те, що "Укравтодор" змінив філософію ремонту доріг.