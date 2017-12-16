Держлісагенство створило додаток для перевірки ялинок

Державне підприємство "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" Державного агентства лісових ресурсів розробило додаток для Android за допомогою якого можна перевірити походження і легальність ялинки.

Про це йдеться на сайті Держлісагенства.

Як зазначається, перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні.

Самоклейні етикетки (бирки) містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини.

Також можна перевірити легальність ялинки на сайті. Відсутність інформації може свідчити, про сумнівне походження ялинки.