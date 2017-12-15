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SpaceX вперше запустила корабель і ракету, які вже літали

П'ятниця, 15 грудня 2017, 20:15

Компанія SpaceX Ілона Маска вперше повторно запустила космічну вантажівку Dragon за допомогою ракети Falcon 9, чия перша сходинка теж використовувалася повторно.

Про це повідомляє vc.ru.

Після запуску перший ступінь Falcon 9 знову успішно приземлилася. Dragon вийшов на потрібну орбіту.

Dragon повинен доставити на МКС 2,2 тонни корисного вантажу, з них 1,5 тонни доводиться на науковий вантаж, запаси для екіпажа і різне обладнання.

Ця капсула вже використовувалася в 2015 році. Перший ступінь Falcon 9 використовувався при запуску влітку 2017 року.

Маск
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