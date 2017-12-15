SpaceX вперше запустила корабель і ракету, які вже літали

Компанія SpaceX Ілона Маска вперше повторно запустила космічну вантажівку Dragon за допомогою ракети Falcon 9, чия перша сходинка теж використовувалася повторно.

Про це повідомляє vc.ru.

Після запуску перший ступінь Falcon 9 знову успішно приземлилася. Dragon вийшов на потрібну орбіту.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1 — SpaceX’s 20th recovery of a first stage booster. pic.twitter.com/DHLAf7hq7t — SpaceX (@SpaceX) 15 декабря 2017 г.

Dragon повинен доставити на МКС 2,2 тонни корисного вантажу, з них 1,5 тонни доводиться на науковий вантаж, запаси для екіпажа і різне обладнання.

Ця капсула вже використовувалася в 2015 році. Перший ступінь Falcon 9 використовувався при запуску влітку 2017 року.