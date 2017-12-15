МВФ бачить великі ризики в бюджеті України на 2018 рік - Reuters

Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики як в статті доходів, так і в статті видатків українського держбюджету на 2018 рік.

Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що Київ зобов'язався виконувати рекомендації МВФ в рамках програми допомоги на 17,5 мільярда доларів.

Але через те, що він не виконує вчасно обіцяні реформи, виплата частин цієї суми відбувається із запізненнями.

Фонд поки не оприлюднив свою оцінку відповідності держбюджету-2018 фіскальним зобов'язанням перед МВФ.

В своєму першому коментарі після ухвалення українського бюджету голова відділення МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав, що його організація досі оцінює законопроект і поправки до українського податкового кодексу.

Але занепокоєння щодо них вже є.

"Загалом ми погоджуємось із запланованим дефіцитом бюджету на наступний рік, але ми бачимо суттєві ризики як в статті доходів, так і видатків", - сказав Люнгман.

Він додав, що МВФ продовжить діалог з урядом у найближчі дні, щоб погодити додаткові заходи, необхідні для того, щоб бюджет відповідав цілям програми допомоги.

Нагадаємо, 7 грудня Верховна рада підтримала проект державного бюджету на 2018 рік.

У березні 2015 року МВФ відкрив для України чотирирічну програму EFF загальним обсягом 17,25 мільярда доларів.

Перший транш Україна отримала одразу в березні у розмірі 5 мільярдів доларів, другий транш у розмірі 1,7 мільярда доларів надійшов з невеликою затримкою у серпні 2015 року, після чого виникла довга пауза в зв'язку з невиконанням Україною низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

У вересні 2016 року Київ отримав від МВФ наступний транш у розмірі 1 мільярд доларів, а останній транш в 1 мільярд доларів був перерахований фондом у квітні 2017 року.

Раніше НБУ виступив за початок нової програми МВФ для України з 2019 року. У НБУ розраховують, що в 2018 році Україна зможе залучити ще 3,5 мільярда доларів від МВФ.

У МВФ уже заявляли, що для продовження співробітництва Україна має прийняти закон про приватизацію, створити антикорупційний суд, урегулювати питання із цінами на газ і провести земельну реформу.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%.

Нагадаємо, у вересні Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних.