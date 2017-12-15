Турецька компанія завершить ремонт траси Київ-Одеса — Омелян

Турецька компанія Onur завершить роботи з реконструкції ділянки траси Київ-Одеса від Києва до Білої Церкви замість компанії "Альтком".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вони обіцяли до кінця року, обіцяли багато разів і багатьом. У мене терпець урвався, у МФО - також. У результаті вони переуступили частину контракту турецькій Onur, яка завершує роботи", - сказав він.

Міністр висловив сподівання, що наступного року Onur завершить роботи.

"За якістю одразу видно різницю. Там, де працює турецька компанія, абсолютно нормальна європейська якість, там, де працює "Альтком", у нас є запитання. Я відверто невдоволений, хоч і розумію складнощі для самої компанії, але набридло слухати третій рік поспіль про проблеми", - резюмував міністр.

Як повідомлялося на початку березня 2017 року, фінансово-промислова група "Альтком" мала завершити ремонт траси Київ-Одеса до кінця 2017 року.

"Ми домовилися з компанією "Альтком" - багаторічним підрядником із ремонту траси Київ-Одеса в Київській області, що це останній рік для ремонту цієї траси. Більше продовжувати цей проект не будемо, і я дуже сподіваюся, що це єдиний позитивний для них сценарій - завершити повністю ремонт тих ділянок, які вони мали зробити ще два роки тому", - сказав тоді Омелян.

До цього, в серпні 2016 року, глава Мінінфраструктури дав ФПГ "Альтком" останній шанс на ремонт дороги Миколаїв-Дніпро.

Маріупольська фірма "Шляхове будівництво "Альтком" належить голландській компанії "Альтком Б.В." і ТОВ "Фінансово-промислова група "Альтком". Останнє зареєстровано в окупованому Донецьку на Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва.

Основні тендерні перемоги групи "Альтком" припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

Усього в 2008-2013 роках фірма-переможець виграла торгів на 9,84 млрд грн.