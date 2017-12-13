ЄБРР надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит на 150 млн євро на електрифікацію залізничної лінії завдовжки 253 км Долинська - Миколаїв - Колосівка на півдні України.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" старший радник ЄБРР Антон Усов.

За його словами, таке рішення рада директорів банку ухвалила на засіданні в середу.

Крім електрифікації передбачається також укладання другої колії для одноколійних ділянок.

"Метою проекту є підвищення ефективності залізничних операцій і пропускної спроможності портами Одеської області та внутрішніми районами (port hinterland traffic)", - пояснює банк.

Позичальником є "Укрзалізниця" - вертикально інтегрована залізнична компанія, що повністю належить уряду України.

Згідно з документом на сайті банку, кредит розподілено два транші: перший - до 124,5 млн євро - для електрифікації, установки другої колії та будівництва високовольтної лінії на ділянці залізничної лінії Долинська - Миколаїв (148 км), другий - до 25,5 млн євро - для електрифікації ділянки Миколаїв - Колосівка (105 км).



Загальна вартість проекту оцінюється сумою до 367,9 млн євро.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк 23 листопада 2016 року вже затвердив такий самий кредит на 150 млн євро на реалізацію цього проекту.

Передбачається, що "Укрзалізниця" також виділить власні кошти та залучить грантове фінансування в рамках технічної допомоги.