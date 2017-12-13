Сбербанк Росії заявив про продаж української "дочки"

Сбербанк Європа, дочірня компанія групи Сбербанк РФ, завершив операцію з продажу частки у розмірі 99,9% VS Bank (Україна) групі "ТАС".

Про це повідомляє прес-служба російського банку.

Наголошується, що операція була схвалена Антимонопольним комітетом, Національним банком, а також Європейським центральним банком.

Сбербанк здійснює цю угоду в рамках реалізації стратегії виходу з банківського ринку України.

Засновником і основним акціонером групи "ТАС" є Сергій Тігіпко.

Станом на 1 липня за розміром активів VS Банк займав 28-е місце (3,6 млрд гривень) серед 88 діючих банків.

Нагадаємо, нещодавно Тігіпко купив неплатоспроможний банк "Новий". Він також є власником ТАСкомбанку і Universal Bank.

Економічна правда