Україна розпочала відбір міжнародних партнерів для спільного управління ГТС

Кабінет Міністрів України офіційно розпочав процедуру відбору міжнародних партнерів для спільного управління українською газотранспортною системою.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду в середу, 13 грудня.

Попередньо будуть проведені консультації з іноземними операторами газотранспортної системи, які відповідають вимогам, визначеним частиною першою статті 21 Закону України "Про ринок газу".

На основі аналізу цієї інформації будуть підготовлені умови конкурсу на залучення одного або декількох партнерів ГТС до ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Відповідно доручено Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом із Міністерством закордонних справ України у десятиденний термін повідомити іноземних операторів газотранспортної системи про проведення таких консультацій.

Цим же рішенням Кабінет Міністрів України утворив Робочу групу, яка займатиметься пошуком і відбором міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС. Головою Робочої групи призначено dіце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона.

До її складу ввійшли Міністр та інші представники Міненерговугілля, Державний секретар Мінекономрозвитку, член Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", в.о голови Правління ПАТ "МГУ", в.оГолови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Член НКРЕКП, представники Європейської Комісії та Секретаріату енергетичного співтовариства, Посольства США в Україні.