Розкрадання в Держінвестпроекті: НАБУ затримало ще 4 осіб

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як наголошується, 12 грудня детективи НАБУ провели обшуки, за результатами яких затримали 4 осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів Держінвестпроекту та ДП "Державна інвестиційна компанія" у сумі 259,2 млн гривень.

Серед затриманих — екс-заступник голови Держінвестпроекту, який також був радником директора "Державної інвестиційної компанії"; екс-працівник Держінвестпроекту; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності.

За версією слідства, зазначені особи, уклали фіктивні договори позики між "Державною інвесткомпанією", ТОВ "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".

"Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам"Держінвестпроекту", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із липня 2016 року, після того, як воно було передано із Головного слідчого управління МВС України.

Нагадаємо, що 2 серпня в рамках розслідування цього провадження детективи НАБУ затримали директора одного із приватних підприємств, причетного до розкрадання 94 млн гривень "Державної інвестиційної компанії" у 2012-2014 роках.

Національний проект "Якісна вода" передбачав забезпечення 80% населення України безпечною водою, монтаж автоматичних комплексів очищення та продажу води колективного користування в безпосередній близькості від місць проживання населення.

У рамках реалізації проекту мало відбутися будівництво 23 000 групових та локальних систем очистки питної води у 20-ти ключових регіонах України.

Як відомо, у 2012-2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів. 1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Економічна правда