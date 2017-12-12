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Транзит російського газу через Україну впаде на 30% через вибух у Австрії

Вівторок, 12 грудня 2017, 15:55
 

Транзит російського газу в Європу через Україну у вівторок, 12 грудня, може впасти на третину через вибух на газопроводі в Австрії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Eustream знизив оцінку транзиту газу по ужгородському коридору у вівторок до 91 млн кубометрів у порівнянні з фактом понеділка 139 млн куб м в понеділок, 11 грудня, і номінацією на вівторок 142,2 млн кубометрів.

У компанії "Газпром експорт" заявили, що обізнані про інцидент на австрійському газорозподільному хабі Баумгартен.

"В даний час компанія працює над перерозподілом потоків газу і робить все можливе, щоб забезпечити безперебійність поставок газу своїм клієнтам на цьому транспортному напрямку", - додали в Газпром експорт.

Як повідомлялося, в австрійській федеральній землі Нижня Австрія стався вибух на газопроводі, на одній з найбільших газових станцій, яка перекачує газ з Росії.

транзит газу Австрія
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Економічна правда
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