В Україні з'явиться лоукост-перевізник

Нова авіакомпанія SkyUp буде виконувати в тому числі і бюджетні перевезення, і таким чином зможе претендувати на статус національного бюджетного перевізника

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Я радий, що ми виконали свою обіцянку і буде оголошено про національний лоукост. Це буде компанія SkyUp, туристичного оператора Join Up. Дуже радий, що це сталося, сподіваюся, що переговори ще з однією авіакомпанією теж завершаться успішно, і ми можливо матимемо дві нові національні компанії ", - сказав він.

Раніше Омелян неодноразово повідомляв про плани створення в Україні нового національного перевізника. На сьогоднішній день таким є авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

ТОВ "Авіакомпанія" Скайап "було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацкий.

Нагадаємо, Омелян пообіцяв "рік лоукостерів", а у МАУ заявили, що національний лоукостер помре.