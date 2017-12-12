Луценко назвав суму збитку від захоплення підприємств Криму

Генеральна прокуратура направила інформацію в Міжнародний кримінальний суд про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в анексованому Криму.

Про це сказав на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Нами передано 2 нові інформаційні листи в Міжнародний карний суд", - повідомив він.

З його слів, загальні збитки від націоналізації РФ українського майна становить 1 трлн гривень.

Зокрема, Росією привласнено близько 4 тис. держпідприємств, зафіксовано також 10 фактів привласнення приватного майна кримчан.

Луценко також повідомив, що за клопотанням української прокуратури в Криму арештовано майна на 1,6 млрд гривень.

Крім того, генпрокурор зазначив, що планується створити спільну слідчу групу з правоохоронцями Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини для розслідування факту завдання екологічних збитків для екосистеми Чорного моря при будівництві Росією Керченського мосту.