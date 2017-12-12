Коболєв просить США зупинити "Північний потік-2"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв закликав США до більш активної протидії газопроводу "Північний потік-2".

Про це Коболєв заявив у ході візиту у Вашингтон, повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначається, Коболєв минулого тижня провів зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та членами Конгресу США, в ході яких він закликав американську сторону розглянути більш активні кроки для протидії обхідному газопроводу.

"Північний потік-2" не лише підірве українську економіку і дозволить Росії шантажувати країни Центральної та Східної Європи, а й усуне єдиний чинник, який наразі змушує Росію підтримувати бодай якусь стабільність на сході України", - сказав він.

"Зараз Росії потрібен транзитний маршрут через Україну, щоб заробляти на продажу газу на європейському ринку. Однак, якщо "Північний потік-2" побудують, українська газотранспортна система більше не буде стримуючим фактором", - додав Коболєв.

"За таких умов Москва зможе розгорнути повномасштабну війну на сході України. Сполучені Штати не повинні цього допустити", - зазначив він.

Коболєв також додав, що блокування "Північного потоку-2" є спільним інтересом США та України.

"Нафтогаз" бореться, щоб зупинити цей небезпечний проект, який може посилити залежність європейських союзників Америки від Росії та зробити їх більш вразливими до російського впливу. Однак Росія має багато західних партнерів у цьому проекті", - сказав Коболєв.

"Нафтогаз" не може здолати "Північний потік-2" самотужки. Нам важливо, щоб Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не готові допустити зростання залежності Європи від Росії", - додав він.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

За оцінками "Нафтогазу України", будівництво обхідних маршрутів може позбавити Україну доходу від транзиту газу, які в 2017 році становитимуть 3 млрд доларів, а також знизить інвестиційну привабливість ГТС.

Щоб цього не допустити, в "Нафтогазі" запропонували створити консорціум (за участю європейських партнерів) з управління українською ГТС, а також пропонують знизити ставку тарифу на транзит російського газу після 2019 року (закінчення діючого контракту з "Газпромом").

Також в "Нафтогазі" неодноразово підкреслювали, що "Газпром" не виконує контрактні зобов'язання, згідно з якими він зобов'язаний транспортувати через територію України 110 млрд кубометрів на рік.

Економічна правда