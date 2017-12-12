"Укртелеком" Ахметова успішно судиться з "Ощадбанком" за мільярд - ЗМІ

Найбільший оператор фіксованого зв'язку та інтернету "Укртелеком" здобув перемогу в суді першої інстанції за позовом проти Ощадбанку.

Про це йдеться в статті Liga.net.

Компанія Ріната Ахметова вимагала розірвати договір про продаж держбанку облігацій на суму 1 млрд грн і припинити по ньому зобов'язання. Госпсуд Києва визнав, що аргументів для цього досить.

Позов Укртелекому до Ощадбанку був зустрічним.

Банк ще в червні зажадав повернути борг в розмірі 1,1 млрд грн по невиплачених облігаціях з урахуванням пені та відсотків. Але тепер до тих пір, поки триває розгляд за зустрічним позовом, суд не розгляне по суті початкову претензію.

Більш того, Ощад може втратити акції Укртелекому, які знаходяться у нього в заставі. Адже в жовтні ФДМ в першій інстанції домігся розірвання договору про приватизацію фіксованого оператора, так як його власник виконав не всі взяті на себе зобов'язання.

Це ж рішення передбачає списання акцій Укртелекому з ЕСУ і переведення їх у ФДМ. Під час розгляду цієї справи Ощадбанк зайвий раз звернув увагу судді на те, що вирішення суперечки може вплинути на його права та обов'язки.

Наслідки, з якими може зіткнутися Ощадбанк, - це мінус 1 млрд грн в звітності.

"Якщо рішення підтвердиться в апеляції, то у Ощаду відберуть заставу. Тоді банку доведеться списати активи за облігаціями. Невідомо, як у банку зафіксована балансова вартість цих активів, але цілком можна припустити, що вона в межах номінальної вартості. Тобто доведеться списати близько мільярда", - говорить керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Апеляційний суд при розгляді справи повинен врахувати інтереси двох державних банків: Ощадбанку та Укрексімбанку", - вважають в прес-службі першого.

Як з'ясувалося, за схожим сценарієм Укртелеком йде, і розбираючись з боргами перед Укрексімбанком.

Як каже начальник департаменту корпоративних комунікацій оператора Михайло Шуранов, за зобов'язаннями перед цим банком вже почалися слухання на рівні першої інстанції.

Як повідомлялося, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня.

Що стосується самої ЕСУ, то вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Ще один держбанк (Укрексім) подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

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