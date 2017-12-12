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Офіційна гривня втратила 3 копійки

Вівторок, 12 грудня 2017, 09:00
 

Офіційний курс гривні до долара знизився на 3 копійки, Національний банк встановив його на 12 грудня на рівні 27,13 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5810 гривні.

Нагадаємо, 11 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,10-27,13 гривні за долар.

Економічна правда

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