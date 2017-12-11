Служба зайнятості оприлюднила список найбільш затребуваних спеціальностей

Найбільш затребуваними виявилися представники робочих спеціальностей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року (11 місяців) кількість вакансій збільшилась на 11%.

"Найбільший попит в Україні на робітничі спеціальності. Роботу для фахівців, які працюють "руками" знайти найпростіше і заробітна плата для таких вакансій пропорційно збільшується від рівня кваліфікації спеціаліста", - йдеться в повідомленні.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (23%), торгівлі та ремонту автотранспорту (16%) та на транспорті (9%).

За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (22%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (21%).

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 4,6 тис гривень. При цьому, заробітна плата у Києві та великих містах значно перевищує середній показник по Україні.