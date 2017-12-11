Укрпошта оновлює тарифи на поштові відправлення

Компанія Укрпошта оновлює ряд тарифів з 1 січня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, з 1 січня 2018 року вартість пересилки стандартного відправлення вагою до 10 кг складе 20 гривень (зараз 24 гривні) в межах області та 25 гривень (зараз 33,6 гривні) - в межах України.

Відправлення вагою до 30 кг обійдеться в 66 гривень в межах області, 72 гривні - в межах України. Зараз 38 і 48 гривень відповідно.

Вартість за повернення або досилання відправлення тепер складе 2,4 гривні за кожен кілограм відправлення.

Пересилання експрес-відправлень до 10 кг складе 36 гривень в межах області, 48 грн - в межах України (зараз 30 і 42 гривні відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кг складе 72 гривень в межах області та 78 гривень - в межах України (зараз 48 і 60 гривень).Укрпошта змінить тарифи на посилки по Україні.

"Такі зміни дозволять оптимізувати витрати на надання послуг поштового зв’язку та підвищити заробітну плату поштовикам", - зазначили в Укрпошті.