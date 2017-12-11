Литовська компанія планує виробляти сонячні батареї в Україні

Литовська компанія "Global BOD Group" планує заснувати підприємство з виробництва сонячних модулів на Херсонщині.

Про це йшлося у ході переговорів голови Держенергоефективності України Сергія Савчука з головою правління литовської компанії "Global BOD Group" Відмантасом Янулєвічюсом, передає Урядовий портал.

"Представники компанії запевнили, що вже розглядають Україну як потенційну платформу для роботи. Планується заснувати підприємство з виробництва сонячних модулів на Херсонщині. З цією метою у вересні цього року було підписано меморандум про співпрацю між "Global BOD Group" та Херсонською ОДА", - повідомили в прес-службі Держенергоефективності за підсумками переговорів.

Сторони домовилися розширювати співпрацю та визначати можливості заснування підприємств з виробництва сонячних панелей у різних регіонах України за участю литовських інвестицій та технологій.

"Завдяки законодавчим стимулам чимало інвесторів активно встановлюють сонячні станції. Наприклад, у 2016 році з-поміж 120,6 МВт нових встановлених потужностей об'єктів відновлюваної електроенергетики 99,1 МВт – це об'єкти сонячної енергетики. За 9 місяців 2017 р. маємо 202 МВт нових "зелених" потужностей, з яких 167 МВт – це СЕС", - зазначив Савчук.

У рамках переговорів голова Держенергоефективності відвідав одне з підприємств компанії, а саме - "SoliTek", що спеціалізується на виробництві високоякісних фотоелементів із полікристалічного кремнію.

Щорічний обсяг виробництва фотоелементів сягає 67 МВт, а сонячних модулів – 50 МВт.

Нагадаємо, сонячні електростанції в Україні хочуть будувати дві китайські компанії.

Економічна правда